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понедельник, 28 октября 2019 16:32

Роман Скорпион даст большой сольный концерт

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Роман Скорпион даст большой сольный концерт
Концерт состоится 9 ноября.

9 ноября во Львове на велотреке СКА состоится концерт украинского певца Романа Скорпиона.

"Тони декораций, света и звука превратят Львовский Велотрек СКА на самую масштабную в стране суперсцену! Это будет впечатляющий мегапроект, уникальное шоу. Сольный концерт-исповедь наибольшего романтика страны. Поклонники творчества певца услышат хиты, которые знают на память в каждом городе и селе . "Влюбился", "Поцелуй", "Давай будем вместе", "Моя", "Обниму" и многие другие, которые заставят петь и танцевать в унисон с любимым артистом! ", - пишут организаторы концерта.

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Роман Скорпион (Шупяк) родился на Николаевщине Львовской области. После окончания школы поступил в Самборское училище культуры по классу хорового дирижирования. Свои первые песни и музыку Роман писал еще в училище. Одной из первых была песня "Так сильно". Был ведущим на различных праздниках и параллельно записывал песни. 1 сентября 2013-го дал свой первый сольный концерт в рамках межнационального шоу. Занимается благотворительностью.

Народный артист Украины, талантливый музыкант и композитор, любимец украинских женщин Степан Гига приглашает Львов окунуться в теплые волны моря лучших хитов исполнителя. 18 ноября во Львовском театре имени Марии Заньковецкой музыкант даст большой юбилейный концерт в честь своего 60-летия.

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