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вторник, 11 августа 2020 11:59

Ройтбурд сообщил, что идет на выборы в Одесский облсовет от "Евросолидарности"

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Ройтбурд сообщил, что идет на выборы в Одесский облсовет от &quot;Евросолидарности&quot;
Директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд будет баллотироваться в состав Одесского облсовета. Фото:timer-odessa.net

Директор Одесского художественного музея, художник Александр Ройтбурд принял решение баллотироваться в состав Одесского областного совета от партии "Европейская солидарность" на ближайших выборах, при этом не вступая в саму партию.

"Я иду на выборы в следующей облсовета. От партии "Европейская солидарность"... Я не член партии "Европейская солидарность". Но я благодарен ей за то, что она предоставила мне шанс отстаивать мою позицию не у стен обладминистрации, а в сессионном зале", - написал Ройтбурд на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что идет не в оппозицию и не во власть и его не интересует политическая карьера, однако сообщил, что принять такое решение его подтолкнул длительный конфликт с представителями партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Я иду защищать и музей и предоставить ему новое дыхание. Я иду защищать интересы культуры. Защищать будущее своего города", - пояснил Ройтбурд.

Интерфакс
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