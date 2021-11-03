Родители школьников притащили к горсовету Львова парты - что требовали

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В среду, 3 ноября, у здания горсовета Львова на пл. Рынок состоялась акция-обращение родителей школьников к власти с требованием восстановить обучение в школах.

Организаторы акции установили парты у горсовета для привлечения внимания к вопросу дистанционного обучения, пишет 032.ua.

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К участникам пикета вышел первый заместитель мэра города Андрей Москаленко.

В случае уменьшения динамики заболевания коронавирусом рассматривают поэтапное возобновление обучения. На первом этапе речь пойдет о начальной школе, отметил Москаленко.

Мэрия также провела совещание с руководителями школ. На нем поручили готовиться к возобновлению обучения в очном режиме при уменьшении показателей заболеваемости. Речь идет и о вакцинации учителей от Covid-19.

С 30 октября Львовская область попала в красную зону карантина из-за сложной эпидситуации. 1 ноября львовские школьники начали обучаться дистанционно. Речь идет об учениках начальной школы и старших классах. Однако многие родители недовольны этим решением. Зато детские сады продолжили работу.