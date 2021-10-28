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четверг, 28 октября 2021 17:20

С 30 октября Львов будет жить по новым правилам карантина – что запрещено

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С 30 октября Львов будет жить по новым правилам карантина – что запрещено
Львов с 30 октября находится в красной зоне эпидемиологической опасности. Фото: pixabay.com

С 30 октября во Львове начинают действовать правила красной зоны карантина.

Об этом напомнил мэр города Андрей Садовый на брифинге 28 октября.

"Львов переходит на совсем другой ритм жизни. Прекращают работу заведения культуры, не будет массовых мероприятий, то есть концертов. Все это запрещено", - подчеркнул Садовый.

В магазинах первой необходимости и аптеках будут установлены температурные скрининги. Заведения общественного питания смогут работать при 100% вакцинации персонала от коронавируса.

"Заходящие посетители должны либо быть вакцинированы, либо показать отрицательный ПЦР-тест. Если есть нарушения - автоматически заведение закрывают", - добавил Садовый.

С понедельника львовские школьники будут учиться дистанционно. Детские сады продолжают работу.

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Городской транспорт пока будет работать в обычном режиме при соблюдении введенных ранее ограничений.

"Это обязательный масочный режим, загруженность транспорта 50 процентов, вакцинация водителей", - сказал мэр.

Льготные категории граждан смогут пользоваться городским транспортом с 11.00 до 16.00, за исключением участников боевых действий. Таким образом, горожане смогут доехать на работу, отметил Садовый.

Если ситуация с коронавирусом не улучшится, могут ввести дополнительные требования для проезда – предъявление Covid-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.

С 30 октября, кроме Львовской области, покраснеют еще шесть. Такое решение приняла соответствующая госкомиссия 27 октября. В общей сложности с воскресенья 15 регионов будут в красной зоне.

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Дата
28
октября

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