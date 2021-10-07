Украинские школьники будут учиться за партами стоя

Во львовских школах установили парты, за которыми можно работать стоя. Фото: city-adm.lviv.ua

В нескольких школах Львова установили парты-конторки, за которыми можно работать стоя. Учителя не заставляют детей все время стоять. Только рекомендуют регулярно менять свою позу.

Использование таких парт - пилотный проект. Запустили его в этом году, сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Стоячие парте уже есть в школе №31, лицее им. Василия Стуса и лицее №52 им. Николая Лобачевского. Теперь первоклассники каждые 15 мин меняют положение своего тали из сидячего в стоячее и наоборот. Парты-конторки останутся с детьми до 11-го класса.

В Украине начали изучать иностранный опыт борьбы с малоподвижностью в школах еще в 2018 году. Запуская такой проект, учителя опирались на иностранные исследования. В них утверждается, что более 80% времени вне сна дети проводят сидя. Это плохо влияет на здоровье.

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"Во многих зарубежных школах в классах используются также парты-конторки. Похожие проекты действуют в Великобритании, Германии, Японии, Австралии, а в США так учатся уже более 1 млн учеников. Результаты такой методики только положительные. Кроме улучшение осанки и зрения, ученики становятся более сконцентрированными, у них улучшается память и даже поведение ", - говорится в сообщении.

Пилотный проект проходит под наблюдением медиков из медицинских центров.

"Первоклассники из пилотных классов проходят медицинское обследование в сентябре-октябре. Аналогичный осмотр состоится в конце учебного года. Кроме этого, в течение обучения будут проводиться регулярные тестирования внимания и памяти учащихся, а также условий их жизнедеятельности", - добавили в мэрии.

Родители должны мотивировать детей к учебе. Например, ребенка надо учить в игровой форме. В процессе придумать игру, во время которой нужно будет выполнить схожие задания. Также следует поддерживать увлечения ребенка и дать ему возможность самому выбрать, чем заняться.