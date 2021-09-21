Как мотивировать детей к учебе

Родителям надо интересоваться, что ребенок выучил в школе, а не какие оценки получил. Фото: pixabay

Осенью начинается школа и родители должны мотивировать детей к учебе.

Для этого есть определенные советы, пишут в Telegram "Психологическая поддержка".

Например, ребенка надо учить в игровой форме. В процессе придумать игру, во время которой нужно будет выполнить схожие задания. Также следует поддерживать увлечения ребенка и дать ему возможность самому выбрать, чем заняться.

Надо предлагать маленькие поощрения, а не большие награды. Может показаться, что дорогие подарки и деньги являются невероятной мотивацией. Но лучше регулярно хвалить и поощрять ребенка. Иначе со временем он захочет "продавать" результаты своих усилий.

Родителям надо интересоваться, что ребенок выучил в школе, а не какие оценки получил. Надо показать, как можно применить в жизни новые знания. Следует говорить с ребенком и побудить его к размышлениям.

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Также родители должны научить, как сформировать четкие границы между отдыхом и занятием. После обучения у ребенка обязательно должны быть несколько свободных часов, чтобы пообщаться с друзьями, поиграть и отдохнуть.

Тревогой организм взрослого и ребенка реагирует на стресс. Есть несколько способов, чтобы помочь малышу преодолеть это состояние и не дать ему развиться. Сначала надо распознать признаки тревоги, а потом обязательно поговорить с ребенком. Разговор должен быть спокойным.