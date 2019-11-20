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четверг, 21 ноября 2019 04:15

Родила двойню в 15: мама школьницы рассказала подробности
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Автор: фото предоставлено Светланой Некрасовой
  Елизавета Некрасова с мамой возле поликлиники
Елизавета Некрасова с мамой возле поликлиники

15-летняя Елизавета Некрасова из села Беленькое Запорожского района планировала рожать в декабре. Но 5 ноября в ее день рождения состоялись преждевременные роды.

"О прерывании беременности и мысли не было. Вырастила семерых детей. Лиза - самая молодая. Говорила всем, что бы ни случилось в их жизни, всегда поддержу. Я сначала женщина, а потом - мама. Никакого аборта быть не может. Видимо так сложилось в моем роду. По материнской линии все девушки рано выходили замуж", - говорит мать роженицы Светлана Некрасова.

Беременность дочери двойней приснилась женщине. В их родственников тоже рождались двойняшки.

"Генетика сыграла роль. На УЗИ сообщил врач о двойне. Алексей подумал, что Лиза шутит. В шоке стал сразу думать как зарабатывать уже на троих. Он очень толковый хороший парень, хоть выучился в интернате. Работает газоэлектросварщиком. Он стал для меня еще одним сыном", - говорит женщина.

Елизавета Некрасова со своим парнем Алексеем живут вместе полтора года. Поженятся через год, когда отпразднует свое 16-летие.

Автор: фото предоставлено Светланой Некрасовой
  Елизавета Некрасова с Алексеем
Елизавета Некрасова с Алексеем

Роды у Елизаветы были преждевременными - на 34 неделе беременности. Школьница рожала сама. Планировали делать кесарево сечение. На то были все показания: рождает несовершеннолетняя, будет двойня, поперечное предлежание младенцев. Два часа уговаривали врачей делать операцию. Но медики решили, что школьница родит сама, говорит Светлана Некрасова.

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Младенцы Андрей и Александр родились с весом менее 1,5 кг. Сейчас они находятся в реанимации. Их подключили к искусственной вентиляции легких. Но их состояние улучшилось. Если все будет хорошо, то в больнице планируют быть два месяца.

Автор: фото предоставлено Светланой Некрасовой
  Для двойняшек подготовили все необходимое
Для двойняшек подготовили все необходимое

"Во время рождения у одного мальчика произошел надрыв легких, у другого - гематомы. На лечение нужно время. Динамика обоих мальчиков стабильная, положительная. Идут на поправку. Дети начали набирать вес. Саша весит 1510 граммов, Андрей - 1600. Их обеспечили всем для лечения питания. Все хватает. Все сейчас зависит от детей. Вообще сейчас довольно распространенное явление, когда молодые мамы рожают детей преждевременно. Много таких случаев. Но об этом не говорят", - говорит волонтер благотворительного фонда "Эмоция" Злата Некрасова.

Автор: фото предоставлено Светланой Некрасовой
  Для двойняшек подготовили все необходимое
Для двойняшек подготовили все необходимое

В одном из сел Николаевской области 13-летняя школьница забеременела от отчима.

Состояние девушки заметили 25 октября работники социальной службы, проверяли бытовые условия семьи, состоит на учете.

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