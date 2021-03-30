Реанимации заполнены почти на 100%. Во Львове готовятся к усилению карантина

Медики просят усилить карантин во Львове. Фото: Корреспондент

Реанимационные отделения львовских больниц переполнены людьми с тяжелым течением Covid-19.

Местные власти могут усилить во Львове карантин, заявил заместитель городского головы Андрей Москаленко, сообщает "Радио Свобода".

С 1300 мест, которые есть в госпиталях, 980 - заняты больными, ежедневно госпитализируют 40-50 человек с коронавирусом.

"Сегодня обратились главные врачи медицинских учреждений Львова и они требуют продлить карантин. К концу дня общаемся с различными представителями различных сфер и завтра на заседании комиссии предложим определенные решения, согласно рекомендациям врачей", - сообщил Москаленко.

По его словам, главные врачи медучреждений просят продлить карантин до конца апреля.

Городская власть Львова планирует ограничить движение общественного транспорта, работу детских садов. Этот вопрос будет решаться 30 марта.

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В Киеве из-за критической ситуации с коронавирусом могут ввести тотальный карантин. Рассматриваются варианты с закрытием школ, детских садов и остановкой транспорта.