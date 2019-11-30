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суббота, 30 ноября 2019 17:05

Разъяренный мужчина протянул полицейского на капоте после его заявления

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Автор: facebook
  Винницкая область: мужчина протянул полицейского на капоте и травмировал его
Винницкая область: мужчина протянул полицейского на капоте и травмировал его

В Винницкой области водитель наехал на полицейского и протащил его на капоте. Так нарушитель отреагировал на сообщение об эвакуации его автомобиля.

Случай произошел 30 ноября на Тывровском шоссе в Винницкой области, сообщили в патрульной полиции.

Местные патрульные заметили, что водитель автомобиля с номерными знаками ВАЗ 211540 паркуется не по правилам. Попросили его не делать этого.

На замечание мужчина не отреагировал, а забрать машину отказался. Тогда патрульные вызвали эвакуатор, а когда тот приехал, водитель отказался предъявить документы и сел в машину. Нарушитель сознательно совершил наезд на патрульного, протянув его на капоте около 10 метров.

Автор: facebook
  Винницкая область: мужчина протянул полицейского на капоте и травмировал его
Винницкая область: мужчина протянул полицейского на капоте и травмировал его

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Правоохранители задержали 35-летнего мужчину с помощью спецсредств и физической силы, а затем отвезли в отделение полиции. Пострадавший инспектор обратился к врачам, его предварительный диагноз - ушиб мягких тканей нижних конечностей.

Автор: facebook
  Винницкая область: мужчина протянул полицейского на капоте и травмировал его
Винницкая область: мужчина протянул полицейского на капоте и травмировал его

У Киева пьяный водитель за рулем Mazda иностранной регистрации убегал от патрульных и сделал две аварии. Водитель и пассажир Mazda скрылись, однако их нашли и вернули на место происшествия.

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Дата
30
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