Рассказали, сколько парафий отошли от русской церкви

В Винницкой области в Единую церковь переходят более 20 парафий. Фото: Радио Свобода

В Винницкой области более 20 храмов УПЦ Московского патриархата согласились перейти в новую Православную церковь Украины.

"Процесс перехода парафий из-под юрисдикции УПЦ МП в Православную церквовь Украины набирает обороты. Сейчас таких церковных общин уже более 20. Часть оформила свои планы юридически, остальные - еще в процессе. Ежедневно нам звонят и консультируются", - сообщил руководитель пресс-службы Винницкой епархии Православной церкви протодиакон Владислав Демченко, передает ukrinform.ua.

По его словам, в течение прошлых выходных в ПЦУ перешли 5 парафий.

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В Виннице к Православной церкви Украины присоединилась парафия скального Свято-Троицкого храма, расположенного в бывшем командном бункере советской армии, в гранитных скалах на берегу Южного Буга. Община храма почти стопроцентно поддержала своего настоятеля протоиерея Алексея Волкова, известного в Виннице миссионера, а также капеллана-волонтера, который первым из священников Винницкой области 2014-го начал регулярные поездки на Восток для поддержки бойцов в зоне ООС. Также к ПЦУ присоединилась и община крупнейшего и самого старого 120-летнего храма Винницкой области - иконы Божией Матери "Всех скорбящих радости", расположенного в главном корпусе Винницкого областного психоневрологического диспансера. По состоянию на 21 декабря в ПЦУ в Винницкой области перешли 4 прихода. 23 декабря выбор в пользу Православной церкви Украины сделала община храма Рождества Пресвятой Богородицы села Махновка Козятинского района, а также прихожане из сел Сальник и Гущинцы Калиновского района.