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суббота, 02 ноября 2019 12:40

Пьяный водитель разбил патрульную машину, есть пострадавшие

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Пьяный водитель разбил патрульную машину, есть пострадавшие
Из-за аварии в нейрохирургическом отделении полиции находятся двое патрульных. Фото: Национальная полиция

Легковушка врезалась в патрульную машину в Киеве.

Трое человек пострадали, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"1 ноября в 14:27 водитель автомобиля Volkswagen Passat, 37-летний житель, допустил столкновение с припаркованным у обочины служебным автомобилем патрульной полиции, экипаж которой находился в салоне авто", - написали в сообщении.

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Из-за аварии в нейрохирургическом отделении полиции находятся двое патрульных. В 35-летней полицейской закрытая черепно-мозговая травма. Убой тазобедренного сустава и черепно-мозговую травму получил также 33-летний патрульный.

Водитель Volkswagen Passat также оказался в больнице с убойной раной головы, сотрясением головного мозга и запахом алкоголя. Мужчина отказался диагностировать состояние опьянения, поэтому у него взяли образцы крови. После оказания необходимой медицинской помощи его отпустили.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Машины изъяли и поместили на спецплощадку.

Двое патрульных получили травмы в ДТП в Кропивницком. Авария произошла 30 октября около 22.00 на перекрестке улиц Кропивницкого и Покровской. В их служебный автомобиль Skoda Rapid врезался грузовик DAF XF.

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