В Кропивницком грузовик смял патрульное авто. Фото - ТСН

Двое патрульных получили травмы в ДТП в Кропивницком. Авария произошла 30 октября около 22.00 на перекрестке улиц Кропивницкого и Покровской.

В их служебный автомобиль Skoda Rapid врезался грузовик DAF XF, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кировоградской области.

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"Водитель грузовика двигался через перекресток на красный сигнал светофора. Не оказав преимущество в движении служебному автомобилю Skoda Rapid, который двигался на разрешающий сигнал светофора, водитель грузовика совершил с ним столкновение", - сказано в сообщении.

Полицейских бригада "скорой" доставила в больницу.

Делом занимаются следователи.

В Киеве патрульные полицейские на автомобиле Skoda устроили тройную ДТП. Авария произошла из-за невнимательности водителя-полицейского.