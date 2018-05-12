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суббота, 12 мая 2018 14:54

Пьяный отец несколько раз ударил маленького сына ножом

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Пьяный отец несколько раз ударил маленького сына ножом
Ребенок получил 10 ударов ножом. ФОТО: Flickr

Полуторагодовалый ребенок из села Обаров Ровенской области получил 10 ударов ножом во время ссоры между нетрезвыми отцом и дедом.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Ровенской области.

22-летний мужчина пил спиртные напитки со своим 45-летним отцом. Ребенок в это время играла рядом. Между мужчинами возник конфликт, переросший в потасовку. Младший мужчина схватил нож и пытался им ударить отца. Мальчик испугался и начал сильно плакать. Отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на сына и нанес ему множественные удары ножом.

За сильного алкогольного опьянения мужчины не смогли предоставить четких объяснений по поводу того, как ребенок получил телесные повреждения. Мальчик госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Состояние ребенка стабильно тяжелое.

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Матери во время конфликта дома не было, она уехала в Ровно, чтобы забрать старшего сына из детсада. Ее полицейские разыскали ночью нетрезвой в областном центре, но без ребенка. Трехлетнего мальчика обнаружили у знакомой. Социальные работники доставили его в дом ребенка.

Отец находится в изоляторе временного содержания. За содеянное ему грозит от десяти до 15 лет лишения свободы или пожизненное по статье 15 пункту 2 части 2 статьи 115 УК Украины.

В Коростене отец зарезал своего 37-летнего сына во время бытового конфликта. Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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