Пьяные захватчики открыли стрельбу по гражданским под Херсоном

Вражеские военнослужащие из РФ стреляли по гражданским в селе Чернобаевка Херсонской области.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на местных жителей.

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Инцидент произошел после того, как военные разграбили сельский магазин.

После употребленного алкоголя оккупанты начали стрелять по домам людей.

Как утверждают местные, мужчин, вступивших с агрессорами в спор, расстреляли. Точное количество погибших неизвестно. Испуганные люди прячутся в подвалах.

24 февраля Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

В ночь на 7 марта украинские воины уничтожили 30 вертолетов врага на аэродроме Чернобаевка возле Херсона.