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понедельник, 07 марта 2022 10:39

Спецтема: Война России против Украины

Возле Херсона уничтожили авиапарк русского врага

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Возле Херсона уничтожили авиапарк русского врага
Российские оккупанты не прекращают бомбить населенные пункты Украины. Целят, в частности, в жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру. Фото: иллюстративное, pixabay.com

В ночь на 7 марта украинские воины уничтожили 30 вертолетов врага на аэродроме Чернобаевка возле Херсона.

Об этом сообщила пресс-служба Командования морской пехоты.

"Украинские воины накрыли аэродром Чернобаевка. Оккупанты решили частично разместить там свой авиапарк. Уничтожено от 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника", - говорится в сообщении.

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6 марта на подступах к Николаеву также уничтожили три колонны русского врага.

"Украинские защитники захватили трофеи, большое количество боекомплектов, колесную технику, 7 единиц гаубиц Д-20", - добавили в сообщении.

За сутки с 6 по 7 марта по меньшей мере восемь человек погибли в результате обстрела и бомбардировки Харькова оккупантами. Около 200 человек удалось спасти.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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