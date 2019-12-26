Пройдет рождественский фестиваль "BACH CONTEMPORARY"

Во Львове пройдет фестиваль посвящен Баху.

Рождественский фестиваль "BACH CONTEMPORARY" пройдет во Львовской национальной филармонии 2-8 января 2020-го.

События фестиваля разрушат стереотипы о музыке Иоганна Себастьяна Баха и покажут, что она и через 300 лет, является актуальной и интересной.

В течение фестиваля пройдет 7 концертов. Музыканты филармонии украсят Рождество изысканной классикой, урывками, саундтреками из всемирно известных мультфильмов и мюзиклов, эпохальными музыкальными джаз-, поп-, рок-хитами и колядками разных стран мира.

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Все концерты "BACH CONTEMPORARY" будет сопровождать визуализации: художница-импровизатор Елена Куц с помощью различных техник (графика, живопись, песочная анимация) будет изображать образы и настроения композиций, которые будут звучать. В событиях примут участие настоящие мастера своего дела - музыканты-виртуозы из Украины и Франции.

Инициатором проведения фестиваля является украинская органистка Елена Мацелюх.

Львовян приглашают на концерт "Щедрый вечер с хорошим джазом" группы ShockolaD. Концерт пройдет 15 января во Львовской филармонии. ShockolaD сыграет вместе с известной вокалисткой Данной Виницькою, с которой проект начинал свою деятельность. С ней в записали первые альбомы. Сейчас они снова соберутся вместе, чтобы колядовать во Львове.