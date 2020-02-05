Пройдет допремьерний показ проекта "Наши без Раши"

"Наши Без Раши" - интернет скетч-ком об Украине. Фото предоставлено организаторами.

5 февраля во Львовском киноцентре, на ул. Владимира Великого пройдет закрытая премьера нового сезона "Наши Без Раши".

"Наши Без Раши" - интернет скетч-ком, который рассказывает о стране, в которой хотел бы жить каждый украинец.

"Это страна, в которой на вопрос "как дела?" отвечают "замечательно", а не традиционное "чтобы не хуже". В наших городах ежедневно открываются инновационные "стартапы", а не киоски с сигаретами. Наши, в первую очередь смотрят на то, что происходит у них дома, а не у соседей. И самое главное - наши уверены, что у них все будет хорошо, ведь наши без Раши", - отмечают организаторы события.

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В то же время 16 марта во Львове в театре им. Марии Заньковецкой все желающие смогут увидеть оффлайн любимых персонажей интернет скетч-кома. На сцене "оживут" владелец автосалона "В Петра", поляки Влодик и Пшемик, Ромко из Львова, Богдан Хмельницкий, Екатерина и новые персонажи 4-го сезона.

Во Львове 28 января состоялся допремьерный показ неполиткорректной патриотической комедии "Наши Котики" в кинотеатре Планета Кино. Создатели фильма и актеры приехали, чтобы рассказать о фильме. Ленту презентовали режиссер и автор сценария Владимир Тихий, продюсеры Ульяна Супрун, Марк Супрун, Степан Бандера, Игорь Савиченко и актеры Дмитрий Тубольцев, Ярослав Федорчук, Петр Микитюк и Станислав Бжезинский.