Продлили арест американцу, который воевал на Донбассе

vezha Винница: американскому военнослужащему Крейг Ленґу продлили арест

Американец Крейг Ланг, который воевал на Донбассе, попросил у Винницкого суда защиты и статус беженца.

Правоохранительные органы Соединенных Штатов Америки подозревают его в двойном убийстве и требуют экстрадиции.

Сейчас Винницкий городской суд продлил арест на два месяца - до 3 февраля 2020 года, сообщает Радио Свобода.

Беременная жена Крейга просила выпустить мужа, потому что он является единственным кормильцем в семье, а прокуратура настаивала на продолжении меры пресечения.

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Вместе с бойцами "Грузинского легиона" Крейг подписал контракт с ВСУ и служил на передовой в районе Светлодарской дуги. Через несколько месяцев военный прекратил службу в ВСУ.

Винницкий апелляционный суд 9 октября взял под стражу гражданина США 29-летнего Крейга Ланга. Его арестовали на два месяца. За это время должны решить вопрос с экстрадицией в США. Там его обвиняют в двойном убийстве. Крейг Ланг - бывший военный парамедик вооруженных сил США. 2015-го пришел к Украинскому добровольческого корпуса "Правый сектор", затем перевелся в Грузинского легиона. Воевал год на Донбассе. Американца задержали на границе с Молдовой в Могилев-Подольском 21 августа. Он должен был пересечь границу и вернуться обратно в Украину, потому что истекал срок пребывания 90 дней. Пограничники узнали, что его с 18 августа разыскивает Интерпол.