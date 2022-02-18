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Спецтема: Враг возле украинской границы

Примем миллионы людей: Львов готов к возможному нападению РФ

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Примем миллионы людей: Львов готов к возможному нападению РФ
В городе есть шесть тысяч укрытий. Фото: pixabay.com

Многие люди воспринимают Львов как безопасное место: здесь старшеклассники на уроках учатся стрелять, в больницах запаслись лекарствами и увеличили банк крови, а стратегические предприятия оборудовали дизельными генераторами.

Западные области могут принять миллионы людей в случае полномасштабного вторжения России, но следует делать все возможное, чтобы избежать агрессии, заявил мэр Львова Андрей Садовый, передает ВВС.

"Львов - Безопасный город и всегда будет безопасным, потому что мы готовимся к чрезвычайным ситуациям. Что касается людей, которые могут приехать, - мы имеем опыт 2014 года. Тогда ориентировочно 10 тыс. человек переехали во Львов из Донецка, Луганска и из Крыма. Все они фактически нашли здесь второй дом. Было полное содействие с садиками, школами, трудоустройством", - сказал он.

На сегодня уже наладили подачу санитарного объема воды во Львов при полном отсутствии электроэнергии. Медикаментов в больницах должно хватить на три месяца. Львов даже в шутку называют столицей в эвакуации.

"Если говорить о простых жителях из разных городов, то сейчас мы не наблюдаем какой-то активности. Кого здесь действительно много - это дипломатов. Во Львов временно перевезли свои посольства около 10 стран и переехали более 100 работников дипмиссий. Ресурс Западной Украины - это миллионы людей. Наш долг им помочь. На следующей неделе будет встреча с мэрами западных областей. Я попросил каждого дать свое понимание минимума и максимума людей, который они готовы принять", - отметил Садовый.

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Город имеет шесть тысяч укрытий. Есть случаи, когда в некоторых из них работают рестораны, но это не освобождает заведения от необходимости быть открытыми и принять людей в случае чрезвычайной ситуации.

"Мы живем рядом с Россией, которая была, есть и будет источником агрессии. Мы должны быть львом, который этого медведя запихнет обратно в его берлогу. Нет других вариантов. Есть пропаганда, есть гибридная война. Врагу важно, чтобы мы были в страхе. Это нас парализует. Медведь будет нападать на нас постоянно. И если, дай Бог, пройдет это напряжение сегодня, оно может появиться через месяц или год", - подчеркнул мэр Львова.

Он добавил, что хотел бы, чтобы все жители города научились владеть оружием.

"Надо готовиться, нельзя расслабляться. Мы часто ставим в пример прекрасную Швейцарию. Но в Швейцарии хорошо выстроена территориальная оборона, когда каждый имеет оружие и умеет им пользоваться. Я уже молчу об Израиле", - подытожил Садовый.

Во Львове ветераны российско-украинской войны учили работников предприятий стрелять.

В городе также подготовили план на случай развертывания полномасштабных военных действий на территории Украины.

Программа национального сопротивления предусматривает обучение жителей городской территориальной громады, сотрудничество с батальонами. Людей будут обучать основным боевым навыкам и медицинской помощи.

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