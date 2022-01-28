Во Львове людей будут учить жить в условиях войны

Садовый во время стрелковых учений. Фото: Львовский городской совет

Во Львове подготовили план на случай развертывания полномасштабных военных действий на территории Украины.

Об этом сообщили в горсовете в пятницу.

Программа национального сопротивления предусматривает обучение жителей городской территориальной громады, сотрудничество с батальонами.

Людей будут обучать основным боевым навыкам и медицинской помощи.

Второе – сотрудничество, поддержка материально-технического обеспечения и содействие работе батальонов, которые будут работать в городе и области. Третий блок касается развития инфраструктуры для теробороны.

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Программа рассчитана на 2022-24 годы. Ее должны рассмотреть депутаты на сессии.

"Сильной страна является тогда, когда есть сильные граждане: образованные и вооруженные информацией, умеющие защищать себя, свой дом и родную страну.

В Швейцарии, Израиле каждый гражданин умеет владеть стрелковым оружием и оказывать медицинскую помощь. И это должны уметь все граждане. Наша задача – максимально помогать и проводить просветительскую работу", – сказал мэр Львова Андрей Садовый.

На этой неделе во Львове ветераны российско-украинской войны обучали работников предприятий стрелять. 27 января Верховная Рада разрешила добровольческим формированиям территориальных громад использовать, кроме охотничьего, табельное стрелковое оружие.