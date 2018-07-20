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понедельник, 23 июля 2018 04:31

Причудливые деревья и коты под зонтиком: жители многоэтажки превратили двор в райский уголок
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ОСМД: жители винницкой многоэтажки превратить двор в райский уголок на берегу Южного Буга
Фото: Татьяна САРАХАН
ОСМД: жители винницкой многоэтажки превратить двор в райский уголок на берегу Южного Буга
ОСМД: жители винницкой многоэтажки превратить двор в райский уголок на берегу Южного Буга
ОСМД: жители винницкой многоэтажки превратить двор в райский уголок на берегу Южного Буга
ОСМД: жители винницкой многоэтажки превратить двор в райский уголок на берегу Южного Буга

В Виннице трудно найти двор многоэтажки, который привели в порядок его жители самостоятельно. Двор, который был похож на сказку и на него приходили смотреть со всей Винницы.

На Свердловском массиве по улице Кориатовичей есть 4-этажный дом с изображением котов. Одни зевают. Другой скрывается под зонтиком, второй - запихивается огурцами. На входной двери подъезда нарисован сказочный пес со словами "Ты, это, заходи, если чё". Вся прилегающая территория поражает уютом и невероятным видом на Южный Буг.

"Здесь раньше пьяницы собирались по всему Cвердловського массива. Мусор отсюда вывезли тьма. Двор сорняками зарастал, пока в молодые жители не взяли все в свои руки ", - говорят местные.

На газоне регулярно скашивают траву. По нему не позволяют ходить и устраивать пикники. Всюду высажены декоративные и обычные деревья, цветы. Установлены с остаток деревьев скульптуры сказочных героев. Все искусно раскрашенные.

Вчера установили видеонаблюдение. Вынуждены были это сделать, потому что ломают все.

"Надо было 3 года чтобы люди привыкли не сорить, не ломать. Этой ночью чем-то даже и влюбленные пары не сидели. Видимо им не комфортно", - говорит жительница дома Любовь Кошелева.

Двор имеет несколько локаций, где можно посидеть на скамейках. Отдельно расположена детская площадка - горка и балансир.

"С ним целая история. Эта площадка получили по городской программе софинансирования "30х70". Мы за ним хорошо выбегали. Это был 2012 год. Пришли хитренькие мальчики из горисполкома и говорят: "вся работа стоит 11 тысяч гривен. Соберите 30 процентов от этой суммы "и перечислите на карточку и мы вам все установим". Собрали 3 гривен, заплатили. Сразу эту горькую привезли. Смотрю на бирке есть производитель из Черкасс. В интернете нашла эту фирму. А там - эта горка с доставкой в ​​любую точку Украины стоит 3400 гривен. Теперь в этих программах "30х70" больше не участвуем. Сплошной лохотрон", - говорит Любовь Кошелева.

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Местные говорят, сюда сходятся не только жители дома, но и из соседних многоэтажек. Делают селфи. Приезжают фотографироваться молодожены.

"Здесь красота. Райский уголок. Такого вида на реку Южный Буг пожалуй нигде и не найдешь. Все сделано вручную. Местные говорят, здесь лакомый кусок земли, который хотели отобрать для строительства многоквартирного дома. Но отвоевали. И как можно строить многоэтажный дом на таком холме ", - говорит Виктор Мукачов, который переехал из Харькова в Винницу.

С 8 по 22 июля в селе Стена Томашпольского района Винницкой области проходит международный рабочий лагерь "Image Mapping - 2018".

Волонтеры Франции, Италии, Австрии, Польши, Нидерландов вместе с украинцами ремонтируют старые дома, усадьбы. При этом используют только эко-технологии, как это было в древности. Занимаются строительством туалетов, душевых кабин, компостеру.

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