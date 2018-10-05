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пятница, 05 октября 2018 11:41

Президент наградил закарпатского школьника за изобретение

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Президент наградил закарпатского школьника за изобретение
На встрече Петр Порошенко вручал педагогам государственные награды. Фото: zik.ua

Закарпатский школьник Валентин Фречка, изобретший технологию выработки бумаги из опавших листьев, получил награду президента Украины.

Школьника вместе с его педагогом пригласили на торжества ко Дню работников образования при участии президента Украины, - пишет ZIK.

На встрече Петр Порошенко вручал педагогам государственные награды. Валентин Фречка является выпускником Сокирницкой общеобразовательной школы I-III ступеней, лауреат "Олимпиады гениев" в США, победитель международных конкурсов и олимпиад. Вместе с ним награду получила и его педагог, научный руководитель - учитель химии и экологии Сокирницкой СОШ Ольга Сабадош.

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Президент подчеркнул, что глубокое уважение к отечественным педагогическим традициям не отбрасывает потребность в чрезвычайно глубоких изменениях: "Более четверти века Украина ждала прогрессивную и эффективную образовательную реформу. Мечтала о ней. Создавалось много планов, но вынуждены были ждать. И вот наконец мы начали воплощение в жизнь концепции "Новая украинская школа".

"В такие моменты чувствую себя очень возвышенно и не жалею ни на минуту, что остался в Украине, - есть к чему стремиться, есть условия и результаты уже проделанной работы. Мы реально стоим на пути кардинальных изменений, которые происходят уже давно, однако в нашей обстановке этот момент трудно уловить, - написал на своей странице в сети Facebook Валентин Фречка. - Также, согласно указу президента, я был привлечен к дискуссии по вопросам образования и его комфорта, в частности учебного процесса, олимпиад и тому подобное. Регламентировано было 5 минут, о самом главном было сказано за 3.

Не обошел я и тему национальной идеи, которую критически нужно распространять, мне кажется, касается она непосредственно образования. С него начинается государство, безопасность, экономическая стабильность, здоровье нации, наше место в мире. Я был поражен откровенной искренностью президента и желанием продолжить дискуссию в отсутствии охраны. Мне не стыдно заявить, что я украинец, и я участвую в формировании нашей страны".

Украинский школьник Валентин Фречка получил золото на международной Олимпиаде гениев в США. Победил его проект по изготовлению бумаги из опавших листьев.

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Дата
05
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