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"Предприниматели" в заповеднике незаконно добыли полезных ископаемых почти на полмиллиарда гривен

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&quot;Предприниматели&quot; в заповеднике незаконно добыли полезных ископаемых почти на полмиллиарда гривен
Полезных ископаемых незаконно добыли на 432 млн. гривен. Фото: Сегодня

В Хмельницкой области разоблачен факт самовольного захвата земельного участка природно-заповедного фонда для добычи полезных ископаемых.

На земельном участке незаконно добыто более 30,5 тыс. тонн гипса и известняка, сообщает портал МВД.

Правоохранители установили, что на участке площадью около пяти гектаров одно из предприятий области добывало залежи гипса и известняка. Кроме того, добыча полезных ископаемых осуществлялась за пределами специального разрешения на использование недр и акта о предоставлении горного отвода для разработки месторождений.

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По предварительной оценке специалистов, из месторождений противоправно добыто более 30,5 тыс. тонн полезных ископаемых, чем нанесен ущерб государству на сумму свыше 432 миллионов гривен.

Лицам, которые организовали, наладили и осуществляли незаконную добычу, грозит до шести лет лишения свободы.

В Николаевской области Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность компаний, незаконно добывавших гранит. Схему организовали предприятия, к которым Совет национальной безопасности и обороны применил санкции.

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