СБУ остановила схему незаконной добычи гранита

На Николаевщине Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность компаний, которые незаконно добывали гранит.
Схему организовали предприятия, к которым в апреле Совет национальной безопасности и обороны применила санкции, сообщает пресс-центр СБУ.
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"Среди них, в частности, и так называемый "тендерный тролль" и аффилированные с ним компании, которые блокировали программу "Большая стройка".
Злоумышленники сбывали незаконно добытые полезные ископаемые на собственные асфальтобетонные заводы, а те, соответственно, осуществляли выбросы загрязняющих веществ в воздух, сообщают правоохранители.
Во время обысков в рамках уголовного производства силовики изъяли:
производственные комплексы асфальтово-бетонного завода;
грузовые автомобили;
бульдозер-погрузчик;
экскаватор.
Служба безопасности Украины разоблачила крупнейшую подпольную криптоферму в Украине. Злоумышленники добывали криптовалюту непосредственно в одном из бывших складских помещений АО "Винницаоблэнерго".
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