СБУ остановила схему незаконной добычи гранита

На Николаевщине Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность компаний, которые незаконно добывали гранит.

Схему организовали предприятия, к которым в апреле Совет национальной безопасности и обороны применила санкции, сообщает пресс-центр СБУ.

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"Среди них, в частности, и так называемый "тендерный тролль" и аффилированные с ним компании, которые блокировали программу "Большая стройка".

Злоумышленники сбывали незаконно добытые полезные ископаемые на собственные асфальтобетонные заводы, а те, соответственно, осуществляли выбросы загрязняющих веществ в воздух, сообщают правоохранители.

Во время обысков в рамках уголовного производства силовики изъяли:

производственные комплексы асфальтово-бетонного завода;

грузовые автомобили;

бульдозер-погрузчик;

экскаватор.

Автор: ssu.gov.ua Сотрудники СБУ разоблачили незаконную добычу гранита

Автор: ssu.gov.ua Правоохранители проводят обыски по месту преступления

Автор: ssu.gov.ua Сотрудники СБУ разоблачили незаконную добычу гранита

Автор: ssu.gov.ua Правоохранители проводят обыски по месту преступления

Служба безопасности Украины разоблачила крупнейшую подпольную криптоферму в Украине. Злоумышленники добывали криптовалюту непосредственно в одном из бывших складских помещений АО "Винницаоблэнерго".