Праздник Маланки: врач не приняла женщину, потому что "надо первым мужчину пустить в кабинет"

Случай произошел возле кабинета №27 в поликлинике 4-й городской клинической больницы

Во Львове врач не приняла женщину, у которой был талон на первый прием утром, аргументировав это тем, что на Маланки "надо первым мужчину пустить в кабинет".

Случай произошел утром 14 января в поликлинике 4-й городской клинической больницы на ул. Ярослава Стецько, рассказал львовский журналист Отар Довженко, пишет 032.ua.

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"Семейный врач в поликлинике только что отказалась принимать женщину, у которой был талончик на самое раннее время, потому что "нам надо первым мужчину пустить в кабинет". Пациенты послушно пропустили вперед мужчину с более поздним талончиком", – сказал Отар Довженко.

Он добавил, что не знает фамилии этой женщины-врача, ведь ожидал в очереди под другим кабинетом.

Этот случай произошел возле кабинета №27, на дверях которого две фамилии.

13 января украинцы отмечают Маланку, или Щедрый Вечер. По древней традиции парни на рассвете 14 января шли засевать. Зерно брали в рукавицу или в сумку. Сначала шли к крестным родителям и другим родственникам и близким. Зайдя в дом, посевальщик сеял зерном и поздравлял всех с Новым годом. Праздник Маланки имеет языческие корни. Древние славяне верили, что у богини Лады – матери богов, кроме сына – собрата бога Месяца, была и дочь Маланка, которая была очень красивой. Ее похитил из серебряного терема злой змей и спрятал в подземном царстве, когда брат Месяц был на охоте. Освободил ее богатырь Васильчик и взял в жены. Именно поэтому 13 января чествуют не только Маланку, но и Василия. По христианскому календарю, это также день преподобной Мелании