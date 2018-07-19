Сексапильная медработница попала в громкий скандал

Автор: segodnya Фельдшер Анастасия Ивашевская любит фотографироваться в откровенных позах и сексуальных нарядах.

Россиянка 26-летняя Анастасия Ивашевская попала в громкий интернет-скандал. Фельдшера московской "скорой" обвинили в унижении достоинства российского медработника. Причиной стали откровенные фото девушки в соцсетях.

С обвинениями на Ивашевскую набросились ее же коллеги. Они требуют удалить скандальные фотографии, пишет "Сегодня".

Между тем мужчины встали на защиту фельдшера. Пишут в комментариях, что были бы не против стать пациентом Ивашевской. Для этого готовы намеренно заболеть.

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Фото: segodnya

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, дал первый комментарий по поводу скандала. Признался, что предлагал работу в обмен на секс, но это было без какого-либо принуждения.