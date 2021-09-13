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"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
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&quot;Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают&quot; - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
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понедельник, 13 сентября 2021 14:36

"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
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- Встаньте у асфальтового, - кричит водителю маршрутки "Гайсин-Куна" коротко подстриженная блондинка в цветастом платье. За руку держит 8-летнюю девочку. С автобуса выходят несколько пассажиров и поворачивают в сторону карьера.

11 сентября в долине участников боевых действий вблизи села Марьяновка Гайсинского района Винницкой области происходит экофестиваль "Большая земля".

11 сентября в долине участников боевых действий вблизи села Марьяновка Гайсинского района Винницкой области проходил экофестиваль «Большая земля»
Фото: Ирина Мамрыга
11 сентября в долине участников боевых действий вблизи села Марьяновка Гайсинского района Винницкой области проходил экофестиваль «Большая земля»
Возле палатки с села Карабеловка дегустируют различные виды сыра
Надежда Гуцаленко из села Кисляк проводит мастер-класс по изготовлению ковриков с старой одежды
11 сентября в долине участников боевых действий вблизи села Марьяновка Гайсинского района Винницкой области проходил экофестиваль «Большая земля»

- Картошку уже всю выкопали, что собрались на гулянья? - обращается к знакомой полная женщина в сиреневой футболке и черных брюках.

- Ой, это наша больная тема, - отвечает блондинка. - Еще немного осталось, но сегодня Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Нельзя ни копать, ни резать. Поэтому решили с внучкой пофестивалить, потому что дочка на смене. Мы на этот раз с картошкой в ​​одних минусах. Николай все лето машину ремонтирует, а мы на огород на такси ездим. Уже около тысячи гривен вывезли. Ты же знаешь, мы всю жизнь все с базара волокли. А на старости лет решили дачу в селе купить. И кого, скажи, мы этой землей осчастливили? Дети по работам, не имеют времени помочь. А у нас уже и здоровье не то, чтобы с лопатами горбиться.

- А у нас, хотя и есть в селе огород покойной бабы Шуры, но несколько лет туда не ездим - отдали соседям. И картофель в них уже заказали. Должны привести 200 килограммов кубанки по семь гривен.

Грунтовой дорогой в долину одна за другой едут легковые автомобили. Автобусами подвозят жителей сел. Полицейские показывают водителям, где лучше парковаться.

Автор: Ирина Мамрыга
  11 сентября в долине участников боевых действий вблизи села Марьяновка Гайсинского района Винницкой области проходил экофестиваль «Большая земля»
11 сентября в долине участников боевых действий вблизи села Марьяновка Гайсинского района Винницкой области проходил экофестиваль «Большая земля»

В долине представители сельских общин представляют светлицы с выпечкой, блюдами украинской кухни и изделиями народных ремесел. На длинных столах действует выставка-конкурс детских работ из вторсырья и природных материалов. Под большим белым шатром проводят мастер-классы. Сбоку в палатках предприниматели продают сладости и гелевые шарики. Недалеко расположена сцена. С противоположной стороны установили бесплатные батуты и горки для детей.

- Где Павлушу потеряла? - спрашивает молодая невысокая женщина в синей кепке у своей подруги. Та одета в вышиванку и юбку с запахом.

- Остался дома с бабушкой и дедушкой. Несколько дней походил в садик и уже из носа течет. Недаром везде дроны летают. Наверное, рассеивают уже новый вирус.

У палатки с села Карабеловка выстроились в очередь несколько женщин. Дегустируют различные виды сыра, который производит местный фермер.

- У нас только натуральные сыры из коровьего молока, - рассказывает мастер-технолог цеха Галина Фармагей, 56 лет. - Килограмм любого - 300 гривен. Это с чаем матча, зелененький - с соком шпината, а красный вызревал в красном вине.

Рыжеволосая девушка в белой кепке берет кусок за 130 гривен.

Покупаю вещи в секонд-хенде, стираю их и делаю изделия

Наряду продают разноцветные коктейли.

- Посмотри, как они дымят, - показывает на стакан с напитком высокий мальчик в очках. - Мам, давай попробуем один на двоих.

- Никаких коктейлей, там одна химия. Разве бывают в природе такие кислотные цвета?

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В светлице села Кивачевка угощают медовыми сотами.

- Наше село славится пчеловодами, - говорит 36-летняя Ирина Кузьменко. - Люди держат по 10-20 ульев.

Автор: Ирина Мамрыга
  В светлице села Кивачевка угощают медовыми сотами
В светлице села Кивачевка угощают медовыми сотами

В светлице сел Харпачка и Степашки представлено до 20 видов обрядовых хлебов.

- Выпекали все работники культуры по старинным рецептам, - делится Мила Константиновна, 59 лет.

Под навесом 47-летняя Надежда Гуцаленко из села Кисляк проводит мастер-класс по изготовлению ковриков с старой одежды. Режет футболки на длинные полоски. За ней наблюдают две женщины.

- Когда работала в приюте для кошек, возникла идея - плести коврики и дарить новым владельцам хвостатых, - рассказывает мастерица. - Идея оказалась удачной. Тем более я не люблю, когда вещи выбрасывают на помойку. Дома уже оприходовала гардероб. Одежду, которую не ношу, пустила на коврики. Сейчас покупаю вещи в секонд-хенде, стираю их и делаю изделия. У меня их забирают оптом по 70 гривен за штуку и продают в Киеве.

Со сцены объявляют участников конкурсов по сбору мусора и изготовлении уличной мебели из деревянных поддонов. Всего соревнуется 11 команд. Каждой выдают кепки разных цветов и мешки для мусора. Все разбегаются в разные стороны долины.

И пластиковых бутылок, и стекла, и памперсов - море

Через час высокая женщина в синей кепке моет руки у колодца.

- Побежали в лес, а там ужас, что делается. И пластиковых бутылок, и стекла, и памперсов - море. Как начали то все выгребать, то аж запыхались. Мешков с 20 собрали мусора. До этого никогда в Марьяновке не была, но для местных изрядно потрудилась. Главное, чтобы опять не загадили.

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В 16.00 начинает работать полевая кухня. Людей угощают ухой, шурпой, пшенной и гречневой кашей с курятиной. За шурпой выстраивается самая длинная очередь.

- Вы столько блюд навезли - и утку, и голубцы, и рыбу, а сюда в очередь все равно прибежали, - смеется крепкий мужчина в соломенной шляпе.

- Такой у нас менталитет. Сначала съедим чужое, а потом - каждый свое, - отшучивается женщина в вышиванке.

Ближе к 18.00 все собираются у сцены. Ведущий просит отгадать сколько мусора собрали.

- 500 килограммов, тонну, 100 мешков, - выкрикивают из толпы.

В конце концов объявляют настоящую цифру.

- Сегодня собрали 3,5 тонны мусора.

Всем командам-участникам вручают сертификаты по две тысячи гривен. Тройка победителей получает сертификаты на пять, семь и 10 тыс. грн соответственно.

- Сделал жене день отдыха, - говорит 35-летний Игорь. На фестиваль приехал с тремя сыновьями. Каждому купил по лотерейному билету. - Если даже ничего не выиграем, не беда. Деньги пойдут на благоустройство долины.

Через минуту старший сын Игоря выбегает на сцену. За победный билет парню вручают сумку с семенами и крышками для банок.

- А я думал, мы выиграем планшет, - разочарованно вздыхает парень.

Третий фестиваль популярной культуры Comic Con Ukraine состоялся на территории столичного арт-завода "Платформа" 4-5 сентября. Провели встречи с зарубежными звездами, выступления музыкальных групп, танцоров и косплееров, турниры по настольным и видеоиграм, выставки. В отдельной зоне мероприятия рассказывали о новинках комиксов от украинских издательств.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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