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понедельник, 17 июня 2019 12:40

Последний раз видели на автовокзале - полиция ищет 11-летнюю девочку

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Полиция Винницкой области разыскивает 11-летнюю Ангелину Макарову из города Калиновка. Она ушла из дома 16 июня в 11.50.

Автор: Facebook
  Исчезла Ангелина Макарова из Калиновки, Винницкая область
Исчезла Ангелина Макарова из Калиновки, Винницкая область

Она была одета в розовую футболку, юбку до колен с клетками черного, синего и белого цвета. Обута в черные туфли. При себе имела красный портфель. Предварительно, села на автобус в направлении Винницы, отмечают в полиции.

Девочку зафиксировали камеры видеонаблюдения на центральном автовокзале в Виннице около 13.00.

Полиция и семья просят всех граждан, которые видели девочку, сообщить информацию по телефону 102.

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13 июня в 13:20 в селе Ильница Иршавского района на Закарпатье одна из поисковых групп нашла 4-летнего Назара Давида.

Накануне он не вернулся домой. Обнаружили мальчика в поле, в 2 км от места проживания, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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