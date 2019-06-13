Нашли пропавшего 4-летнего мальчика

13 июня в 13:20 в селе Ильница Иршавского района на Закарпатье одна из поисковых групп нашла 4-летнего Назара Давида.

Накануне он не вернулся домой. Обнаружили мальчика в поле, в 2 км от места проживания, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: zk.dsns.gov.ua На Закарпатье разыскали 4-летнего Назара Давида, который накануне не вернулся домой с поля

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Сейчас Назар находится в больнице, где ему оказывают медицинскую и психологическую помощь. Состояние мальчика удовлетворительное. Полицейские проведут профилактическую беседу с его родителями.

Автор: zk.dsns.gov.ua На Закарпатье разыскали 4-летнего Назара Давида, который накануне не вернулся домой с поля

Мальчика искали полицейские, спасатели и односельчане, всего более 100 человек, по данным ГСЧС области.

4-летний Назар Давид был вместе с родителями на поле в 300 м от дома накануне. Захотел пить и ушел сам в домой. Через несколько часов родные также вернулись после копания картофеля и поняли, что ребенок пропал. Сначала мальчика искали вместе с односельчанами. А потом обратились в полицию и спасателям.