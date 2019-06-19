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среда, 19 июня 2019 06:31

После купания в озере 18 человек попали в больницу

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После купания в озере 18 человек попали в больницу
В Луганской области госпитализировали почти два десятка человек. Фото: Сегодня

Полиция Луганской области начала выяснения обстоятельств массового отравления людей в Рубежном. Там в инфекционное отделение больницы попали 18 человек.

Информация о госпитализации людей поступила правоохранителям около 22:00 часов вечера во вторник, 18 июня. С 18 госпитализированных 15 - дети, сообщила пресс-секретарь областной полиции Татьяна Погукай в Facebook

"По предварительной информации все госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере Песочное. Сотрудники следственно-оперативной группы выясняют обстоятельств и причины заболевания. В настоящее время все больные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - рассказала Погукай.

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Ранее сообщалось, что в Николаеве водитель частной "скорой помощи" сбил на пешеходном переходе девочку. После наезда автомобиль медиков не остановился и поехал дальше.

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июня

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