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вторник, 18 июня 2019 21:27

"Скорая" сбила ребенка на пешеходном переходе

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&quot;Скорая&quot; сбила ребенка на пешеходном переходе
Пострадавшую девочку госпитализировали с травмой ноги. Фото: Newsler

В Николаеве водитель частной "скорой помощи" сбил на пешеходном переходе девочку.

После наезда автомобиль медиков не остановился и поехал дальше. Об этом сообщает издание Новости-N.

Инцидент произошел во вторник, 18 июня. "Скорая" выезжала с улицы Свиридова на Херсонское шоссе, направо, в направлении улицы Космонавтов. В этот момент Херсонское шоссе по пешеходному переходу переходила мама с двумя детьми.

"Скорая" сбила старшую девочку, водитель не остановился и поехал дальше. В это время мимо проезжал автомобиль роты спецподразделения полиции. Мама пострадавшей девочки обратилась к полицейским, которые быстро догнали "скорую" и вернули ее на место происшествия.

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Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу на другой "скорой". По предварительным данным у девочки травмирована нога.

7 июня во центре Конотопа авто начальника полиции города сбило ребенка. За рулем был не собственник авто, которым является глава полиции города, а другой полицейский - в трезвом состоянии. Его уже задержали и объявили о подозрении.

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