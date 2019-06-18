"Скорая" сбила ребенка на пешеходном переходе

 
Ексклюзивы
1/5
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Просмотров: 711
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
2 Просмотров: 3807
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1314
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 261
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 297
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7407
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 351
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 486
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1872
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3663
Фото
Все фото
4
5
3
5
5
Предприниматель поджег себя в сессионном зале
Предприниматель поджег себя в сессионном зале
Стрелял в птицу: подробности ранения 12-летнего парня лесником
Стрелял в птицу: подробности ранения 12-летнего парня лесником
Женщину поймали на продаже 15-летней дочери
Женщину поймали на продаже 15-летней дочери
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
Адвоката с женой расстреляли, а дом подожгли
Адвоката с женой расстреляли, а дом подожгли
Видео
Все видео
Огниво, украшения, ножи - в центре города раскопали усадьбу, которой 700 лет
Огниво, украшения, ножи - в центре города раскопали усадьбу, которой 700 лет
В Харькове люди вышли на улицу против сноса волонтерской палатки
В Харькове люди вышли на улицу против сноса волонтерской палатки
Исчезновение 16-летней Дианы Хриненко: когда будет экспертиза найденных останков
Исчезновение 16-летней Дианы Хриненко: когда будет экспертиза найденных останков
Было 8 церквей разных конфессий — создали виртуальную экскурсию по одной улице
Было 8 церквей разных конфессий — создали виртуальную экскурсию по одной улице
В центре города выкопали погребальную плиту ХІІ в.
В центре города выкопали погребальную плиту ХІІ в.
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1926
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3123
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5427
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 июня 2019
Просмотров: 315
Вічний борг
Нічого гіршого немає, як потрапити на очі кредиторові. Зараз я позичаю в банку, але він зауважень поки що не робить. А були часи, коли по гроші йшли ...
вторник, 18 июня 2019 21:27

"Скорая" сбила ребенка на пешеходном переходе

  Комментировать
&quot;Скорая&quot; сбила ребенка на пешеходном переходе
Пострадавшую девочку госпитализировали с травмой ноги. Фото: Newsler

В Николаеве водитель частной "скорой помощи" сбил на пешеходном переходе девочку.

После наезда автомобиль медиков не остановился и поехал дальше. Об этом сообщает издание Новости-N.

Инцидент произошел во вторник, 18 июня. "Скорая" выезжала с улицы Свиридова на Херсонское шоссе, направо, в направлении улицы Космонавтов. В этот момент Херсонское шоссе по пешеходному переходу переходила мама с двумя детьми.

"Скорая" сбила старшую девочку, водитель не остановился и поехал дальше. В это время мимо проезжал автомобиль роты спецподразделения полиции. Мама пострадавшей девочки обратилась к полицейским, которые быстро догнали "скорую" и вернули ее на место происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Винницей перевернулся автобус с людьми

Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу на другой "скорой". По предварительным данным у девочки травмирована нога.

7 июня во центре Конотопа авто начальника полиции города сбило ребенка. За рулем был не собственник авто, которым является глава полиции города, а другой полицейский - в трезвом состоянии. Его уже задержали и объявили о подозрении.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Скорая" сбила ребенка на пешеходном переходе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп Просмотров: 85326
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
7
 Просмотров: 64454
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
12
 4 Просмотров: 49642
&quot;Продавай свою жену, а не меня&quot;: сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
 4 Просмотров: 29260
&quot;Все купаются просто&quot;: в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
"Все купаются просто": в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
6
 1 Просмотров: 22150
Другие регионы
В Луганской области после купания в озере госпитализировали 18 человек
В Луганской области после купания в озере госпитализировали 18 человек Просмотров: 612
Правоохранители ликвидировали бордель
Правоохранители ликвидировали бордель Просмотров: 648
Авто нашли на глубине 5 м: подробности гибели мужчины и 2-х детей
Авто нашли на глубине 5 м: подробности гибели мужчины и 2-х детей Просмотров: 792
Мужчина и двое детей утонули вместе с авто
Мужчина и двое детей утонули вместе с авто Просмотров: 5742
У Зеленского сообщили, когда погасят долги горнякам
У Зеленского сообщили, когда погасят долги горнякам Просмотров: 162
Больше всего комментируют
24
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
22
У каких партий больше шансов попасть в Раду
13
"Армия не должна ждать приказа" - глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев
5
"Борцы с нацизмом" и "оппоблоковци": Майкл Щур показал кандидатов партии Зеленского
4
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
Голосов: 979
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua