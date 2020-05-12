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вторник, 12 мая 2020 13:12

Поработали один день: во Львове закрыли первый ресторан-нарушитель карантина

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Поработали один день: во Львове закрыли первый ресторан-нарушитель карантина
Во Львове закрыли первый ресторан - нарушитель карантина. Фото: FB Andriy Moskalenko

В Львове 11 мая открыли террасы при заведениях общественного питания в разных районах города. В первый же вечер активисты заметили и сообщили о нарушении некоторых. В заведении общественного питания "Золотой колос" в переулке Кривая Липа, 6, не соблюдали дистанции ​​и масочного режима.

"Львовской комиссией чрезвычайных ситуаций сегодня принято решение о приостановлении деятельности этого заведения общественного питания", - отметила руководительница штаба оперативного реагирования Галина Сличная.

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Также она добавила, что за несоблюдение правил, прописанных в протоколе комиссии ТЭБ и ЧС, предусмотрено наложение штрафных санкций.

"В случае несоблюдения правил заведения будут закрываться, а также правоохранительные органы будут иметь все основания и права для наложения штрафных санкций, а это сумма от 17 до 34 тыс. грн. Общий стандарт для всех - это обязательная термометрия, наличие средств индивидуальной защиты, онлайн-запись на посещение салонов, дистанция между посетителями, определенное количество людей, которые могут находиться на площади", - добавила Слична.

Также комиссия разрешила работу салонов красоты, парикмахерских и заведений частной стоматологии при соблюдении всех требований.

Львов в апреле выделит дополнительные деньги для лаборантов. Из городского бюджета Львова материальную помощь окажут работникам Государственного учреждения "Львовский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

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