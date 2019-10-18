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пятница, 18 октября 2019 14:20

Попрощались с заместителем директора школы, которую раздавила встречная иномарка

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Автор: фото предоставлено Аллой Залюбивской
  Винницкая область: сегодня прощаются с заместителем директора школы Светланой Степовой, которая погибла в ужасной аварии
Винницкая область: сегодня прощаются с заместителем директора школы Светланой Степовой, которая погибла в ужасной аварии

Сегодня, 18 октября, попрощались с 42-летней Светланой Степовой, которая погибла за рулем собственной "Лады" в страшной аварии у села Юровка Казатинского района Винницкой области.

Женщина работала заместителем директора по учебно-воспитательной работы в селе Юровка.

В районе объявлен траур по ней. В селе продлится 9 дней. Все праздничные мероприятия отменили.

"Ощущение, что у нас вырвали кусок души. Не только мы, но и школьники плакали, некоторые в истерике бились. Мы не можем нормально уроки проводить. Сегодня их вообще отменили. Слезы на глазах. Все подавлены. Все мысли о Светлане. В школе такая тишина давит. Кажется, сейчас зайдет в дверь и заговорит. Ее голос был очень узнаваемый", - говорит директор школы Алла Залюбивская.

Автор: фото предоставлено Аллой Залюбивской
  Винницкая область: сегодня прощаются с заместителем директора школы Светланой Степовой, которая погибла в ужасной аварии
Винницкая область: сегодня прощаются с заместителем директора школы Светланой Степовой, которая погибла в ужасной аварии

Светлану Степовую похоронили в ее селе Волчинец, что в 15 км от Юровки. Оттуда ежедневно ездила на работу. Мечтала купить автомобиль, чтобы ни от кого не зависеть.

"Два года собирала копейку, чтобы купить машину. Родные помогли. Она очень целеустремленная. Сдала на права с первого раза без единой ошибки, как теорию, так и вождение. Ездила с ней не раз. Никогда не превышала разрешенную скорость, не нарушала правила. Очень осторожная в дороге. Ей говорят, что у нее малый стаж. Мол, 3 месяца. Но тот водитель нарушил правила и выехал на встречную и влетел в нее. Жаль. У нее было миллион планов. Хотела создать сад и цветник с ландшафтным дизайном. Потеряли чрезвычайную человека. Дети ее любили", - рассказывает Алла Владимировна.

17 октября на автодороге Каменец - Белая Церковь 28-летний водитель Renault Kangoo выехал на встречную полосу движения и врезался в "ВАЗ 211440", которым руководила Светлана Степовая. Ее пассажирки в очень тяжелом состоянии в реанимации.

Автор: фото предоставлено НП Винницкой области
  Винницкая область: сегодня прощаются с заместителем директора школы Светланой Степовой, которая погибла в ужасной аварии
Винницкая область: сегодня прощаются с заместителем директора школы Светланой Степовой, которая погибла в ужасной аварии

"Учителя имеют тяжелые травмы. В шоковом состоянии. В одной сотрясение мозга, перелом ног. Есть подозрение на перелом таза. Возможно есть повреждения внутренних органов", - добавляет директор школы.

Также на больничной койке оказался водитель Renault Kangoo. Известно, что он агроном из села Глуховцы. Ехал за комбайнером в село Листопадовка, чтобы собирать подсолнечник на поле.

Светлана Степовая высадила сотни цветов вокруг школы. Каждому учителю подарила розы и хризантемы. У нее осталась 8-летняя дочь Виктория. С мужем Александром планировали увезти ее на море в следующем году.

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент гибели под колесами авто 35 и 26-летней сестер в селе Требухов под Киевом.

На кадрах видно, что женщины переходят дорогу в неустановленном месте, маневрируя между автомобилями. Так им удается преодолеть половину пути к противоположному обочину.

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18
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