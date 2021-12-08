Полтавский ГОК вручил часы морским пехотинцам ВСУ

Часы военнослужащим вручил руководитель ОО "Сердца киборгов" Вячеслав Рубель. Фото: ferrexpo.com

По случаю Дня Вооруженных сил Украины благотворительный фонд Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM, входящий в группу Ferrexpo), поздравил военнослужащих морской пехоты и передал им памятные тактические часы.

"Мы тронуты вниманием и очень благодарны компании Ferrexpo за такие ценные, памятные и функциональные подарки. Благотворительный фонд ПГОКа давно опекает военнослужащих, и это не первые подарки от группы Ferrexpo и ее основного акционера Константина Жеваго, который не остается в стороне наших просьб и всегда приходит на помощь", - отметил генерал-лейтенант Юрий Содоль, командующий морской пехотой Украины.

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Часы военнослужащим вручил руководитель ОО "Сердца киборгов" Вячеслав Рубель.

"30 лучших воинов-морских пехотинцев награждены за добросовестное исполнение своих обязанностей и службу Украине. Для меня большая честь лично поздравить морпехов. Я очень благодарен благотворительному фонду Полтавского ГОКа, благодаря финансовой поддержке которого наши ветераны войны, которая, к сожалению, до сих пор продолжается, и действующие военнослужащие чувствуют заботу о себе не только на праздники, но и на ежедневной основе", - сообщил Рубель.

Благотворительный фонд ПГОКа поздравляет всех защитников и защитниц нашей страны с Днем Вооруженных сил Украины и желает крепкого здоровья, счастья, согласия и мирного неба над единой Украиной.

"Мы благодарны каждому и каждой за возможность жить в свободной и независимой стране и за то, что вы всегда защищаете нас и наших детей. Мы и дальше будем помогать вам нести вашу чрезвычайно сложную и важную службу", - добавил директор благотворительного фонда Полтавского ГОКа Вячеслав Минязев.

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Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 г. компания произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайвани, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.