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пятница, 22 января 2021 03:07

Полиция расследует смерть депутата Черкасского городского совета

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Полиция расследует смерть депутата Черкасского городского совета
Елена Шевченко умерла в результате осложнений после операции. Фото: chesno.ck.ua

Полиция начала уголовное производство из-за смерти 37-летнего депутата Черкасского горсовета, руководительницы фракции "За майбутнє" Елены Шевченко. Женщина умерли 18 января в результате осложнений после операции.

Расследование ведется по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей медицинским или фармацевтическим работником", сообщила пресс-секретарь ГУЧС Черкасской области Зоя Вовк.

Опрашивают всех причастных лиц, назначен ряд экспертиз.

Директор департамента здравоохранения Черкасс Всеволод Кульчиковский уточнил, что операцию депутату делали в частной клинике, которая арендует помещение в Первой городской больнице. В то же время он отметил, что в частном заведении работал персонал горбольницы.

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"Руководителя структурного подразделения, на территории которого располагалась эта частная клиника, основателем которой он и был, отстранят от занимаемой должности", - сказал Кульчиковский.

На проведение экспертизы уйдет примерно месяц.

Елена Шевченко была депутатом Черкасского городского совета от "ЧП Объединение Самопомощь" в 2015-2020 годах. На местных выборах 2020 года ее выбрали второй раз, тогда она стала председателем фракции "За майбутнє". Также возглавляла комиссию по вопросам бюджета и экономического развития. Работала заместителем директора департамента финансовой политики ЧМР.

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