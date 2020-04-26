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воскресенье, 26 апреля 2020 12:31

Полиция через интернет обнаружила кафе, которое нарушило карантин

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Полиция через интернет обнаружила кафе, которое нарушило карантин
Владельцам грозит штраф от 17 до 54 тысяч гривен за то, что работали во время карантина. Фото: pixabay

Уголовное дело против харьковского кафе на ул. Культуры, которое работало во время карантина, открыли полицейские.

Силовики нашли в интернете видео, на котором видно, что в заведении есть посетители, сообщает пресс служба полиции Харьковской области.

"24 апреля в ходе мониторинга сети интернет было обнаружено видео, на котором видно, что в заведении общественного питания на улице Культуры есть посетители", - написали в сообщении.

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Дело открыли о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Владельцам грозит штраф от 17 до 54 тысяч гривен или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

В полиции заявляют, что сейчас проводят проверку.

Продажи заведений общественного питания в Украине с 23 по 29 марта сократились в среднем на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи резко снизились не только в столице (на 78%), но и во всех крупнейших областных центрах. Так, во Львове показатель просел в среднем на 78%, в Харькове - на 73%, в Днепре - на 65%, в Одессе - на 60%.

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Дата
26
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