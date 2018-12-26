Показали выставку миниатюрных деревянных храмов

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В Бродах на Львовщине, открылась выставка "Древняя украинская сакральная архитектура".

На выставке экспонируются миниатюры исторических храмов украинского деревянного зодчества XVII-XIX веков, - пишет Leopolis.news.

Большинство экспонатов из западных областей Украины, в частности Бойкивщини, Лемковщины, Гуцульщины, и этнических украинских земель в Надсянье (Республика Польша).

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Автором выставочных экспонатов является Михаил Яськович - художник-экспозиционер Львовского музея этнографии и художественного промысла. В его творчестве, как отметили организаторы выставки, более 500 макетов деревянных украинских церквей в миниатюре, которые он выставлял на обозрение в более чем в 50-ти персональных выставках. Также в экспозиции выставки - пастели и графические работы художника.

Выставочная экспозиция будет открыта каждое воскресенье и будет действовать до конца января 2019 года. Завершающим этапом выставки, по сообщениям организаторов, будет благотворительный аукцион - все представленные на выставке экспонаты будут выставлены на продажу с целью сбора средств для лечения молодого бродивчанина Юрия Максименко, у которого диагноз - лейкемия.

В Музее истории Киева откроется выставка "В этом поле, синем .." художника Анатолия Криволапа.Он является одним из самых дорогих художников Украины.