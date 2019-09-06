Показали уникальную выставку древних игрушек

В Винницком областном краеведческом музее открыли интерактивную выставку "школа темных веков". Она посвящена процессу обучения человека.

"Решили показать, как именно менялся игровой и учебный процесс в человеческой жизни с доисторических времен и до позднего Средневековья", - говорит Gazeta.ua сотрудница музея Ольга Грабовская.

Выставка охватывает период от каменной эпохи до первых свидетельств существования письменности в средневековье. Посетители могут увидеть игрушки трипольской культуры, скифского времени, жетоны и окутье игральной доски.

Один из интересных экспонатов в музее - кубарь.

Это разновидность деревянной "волчка". В украинских диалектах есть слово кубарка "похожа на юлу". Он раскручивался ударами небольшого кнута. Пускать кубаря можно просто кто дольше, или устраивать соревнования на скорость или преодоление препятствий.

Их делали топором и ножом, позже - на токарном станке из деревянного цилиндра диаметром от 4 до 8,5 см и высотой от 5 до 11 см путем стесывают его нижнего конца до формы конуса. Иногда кубарям придавалась более причудливая форма: с перехватом примерно на середине его высоты или вырезался Желобок. Кубарь тогда носил название "точка".

Кубар. Фото: gazeta.ua

"Игра не была распространена на территории Винницкой, впрочем в нее играли на соседних территориях. Суть игры заключается в том, чтобы с помощью кнута раскрутить деревянную юлу и не дать ей остановиться", - объясняет Ольга Грабовская.

Выставка в областном краеведческом музее будет работать до 29 сентября.

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