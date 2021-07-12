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понедельник, 12 июля 2021 14:27

Показали последствия страшной непогоды на Закарпатье
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В Раховском районе Закарпатской области, где из-за сильных дождей затопило дома и дороги, продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды.

Чрезвычайники расчистили русло реки Стебный площадью около 600 кв. м, откачали воду из 13 подвальных помещений и колодцев, убрали 12 поваленных деревьев, а также вывезли 30 тонн ила и мусора, сообщает областное управление ГСЧС. Работы продолжаются.

"Над ликвидацией последствий непогоды работают 42 сотрудника лесного хозяйства и служба райэлектросетей. Задействовали также 32 спасателей, которые проводят подворовый обход, и три единицы техники", - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС откачали воду с 13 подвальных помещений и колодцев, убрали 12 поваленных деревьев
Фото: zk.dsns.gov.ua
Чрезвычайники расчистили русло реки стебный площадью около 600 кв. м
Всего вывезли 30 тонн мусора, ила и хлама
Над ликвидацией последствий непогоды работают 42 сотрудника лесного хозяйства и служба райэлектросетей

В результате непогоды в отдельных населенных пунктах Раховского района подтопило 157 домохозяйств, в том числе 98 жилых домов. Стихия повредила 10 автотранспортных средств и разрушила ряд объектов инфраструктуры.

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Из-за сильных дождей в западных областях Украины подтопило дома и хозяйственные постройки. В Ивано-Франковской области в результате интенсивных осадков поднялся уровень воды в реке Быстрица Надворнянская. Прикарпатские чрезвычайники спасли 11 человек.

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