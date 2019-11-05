Показали, как поделят область после административной реформы

В 2020 году количество районов из 490-ти уменьшится до 93-х или 120-х админединиц. Известно, что районные советы ликвидируют из-за отсутствия полномочий. Зато будет создан институт префектов, которые будут контролировать законность принятия решений на местах. Это и не обойдет Винницкую область.

Заместитель председателя Винницкой ОГА Александр Крученюк отмечает, что районный подол был проведен при советском союзе. Сейчас уже система управления и предоставления услуг на уровне районов не качественная.

Во время круглого стола эксперты Центра политико-правовых реформ представили четыре возможные модели формирования "уездного уровня" Винницкой области.

Одно из предложений - создать уезды, отталкиваясь от разделения на госпитальные округа, которые распределены в рамках медицинской реформы.

Первая модель – "за госпитальными округами"

За этой моделью в области предлагается создать 4 уезда: Винницкий (937,1 тыс. лиц); Ладыжинский (218,7 тыс. лиц); Тульчинский (138,5 тыс. лиц); Могилев-Подольский (251,6 тыс. лиц).

Вторая модель – предложенная Министерством регионального развития прошлого Правительства. Предусматривает создание трех уездов: Винницкий (934,8 тыс. лиц); Ладыжинский (335,5 тыс. лиц); Могилев-Подольский (275,6 тыс. лиц).

Вторую модель официально согласовало бывшее Министерство регионального развития

Винницкий уезд будет слишком большой территориально. Десятки районов не попадут в зону 60-километровой доступности.

Третья модель предложена экспертом Игорем Колиушко. Предусматривает создание в области шести уездов: Винницкий (447,6 тыс. лиц); Козятинский (207,1 тыс. лиц); Жмеринский (248,4 тыс. лиц) Ладыжинский (238,9 тыс. лиц); Немировский (226,0 тыс. лиц); Могилев-Подольский (177,7 тыс. лиц).

Третья модель предложена ученым из Полтавщины, председателем правления Центра политико-правовых реформ Игорем Колиушко

Модель разделения, предложенный экспертной группой. Предусматривает создание четырех уездов в Винницкой области: Винницкий (851,0 тыс. лиц); Ильинецкий (192,0 тыс. лиц); Тульчинский (250,7 тыс. лиц); Могилев-Подольский (251,6 тыс. лиц).

Модель разделения, предложенный экспертной группой

Наиболее реальным из этих предложенных вариантов является модель с тремя районами.

"Сейчас наиболее приближенной моделью, приближенной к окончательному варианту, есть согласованный план вторичного уровня адмінустрою Министерством развития общин и территорий Украины", - говорит эксперт Московского центра развития местного самоуправления Евгений Шаповалов.

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