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среда, 17 июля 2019 03:28

Показали фото уникального цветения Краснокнижной орхидеи

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В Бродах на Львовщине зацвела дикая орхидея - скрученик приятный.

Это единственное место в Европе, где она цветет - пишет Galnet.

Автор: leopolis.news
  Редкая орхидея расцвела на Бродовщине
Редкая орхидея расцвела на Бродовщине

Для Украины дикая орхидея уникальна тем, что вообще растет на ее территории. Обычно ее встречают в странах Азии, Монголии, Японии и других.

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"В этих странах растет родственный вид, который очень похож на скрученика приятного - скрученик китайский", - объясняет ученый Владимир Баточенко.

В Украине, кроме Бродовщины, этот цветок больше нигде не растет.

"Нашел ее в 1980 году Иван Маклай в окрестностях Брод. Ученые были шокированы этим явлением, которое стало сенсацией в мире наук. Определил, что это скрученик приятный ботаник Степан Шелест. В 1984 году организовали заказник, чтобы сохранить орхидею. Тогда насчитали 2 тисячи особей цветка. С тех пор ее количество сокращается. Одна из причин - высушивание территории. Соответственно, разрастаются другие растения, которые конкурируют с орхидеей. В 2015 году мы не находили цветущих особей, в 2016 также. В 2017 году было более 100 особей. В прошлом году - несколько десятков. Сейчас пока есть до десятка цветков ", - говорит Владимир Баточенко.

29 мая 1964 в Киеве открылся крупнейший в СССР ботанический сад. Ныне - Национальный ботанический сад им. Н. Гришко. Сегодня на 132 гектарах сада собрана уникальная коллекция из 12000 видов, форм и сортов растений со всех уголков планеты.

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