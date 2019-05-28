55 лет в цветении: уникальный ботанический сад празднует годовщину

Ботанический сад имени Гришко празднует годовщину Фото: uk.wikipedia.org

29 мая 1964 в Киеве открылся крупнейший в СССР ботанический сад. Ныне - Национальный ботанический сад им. Н. Гришко.

Сегодня на 132 гектарах сада собрана уникальная коллекция из 12000 видов, форм и сортов растений со всех уголков планеты. Каждую весну тысячи посетителей привлекает сюда наибольшая в Украине коллекция сирени.

В оранжереях сада представлены уникальные коллекции тропических и субтропических растений, среди которых одна из крупнейших - коллекция орхидей. В 1980 году орхидеи из коллекций Ботанического сада впервые побывали в космосе на борту орбитальной станции "Салют".

На территории сада созданы тематические ботанико-географические участки Карпаты, Степи Украины, Полесье, Крым, Кавказ, Алтай и Западная Сибирь, Средняя Азия, Дальний Восток. В Ботаническом саду осуществляются научные исследования по проблемам акклиматизации растений, сохранения генофонда и селекции растений.

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Крупнейший в мире крытый ботанический сад "Темперейт Хаус" открыли в Лондоне после реставрации. В нем могут разместиться три самолета. Сад закрыли в 2013, за неудовлетворительного состояния. Все растения временно переместили в другие теплицы. Строители демонтировали около 70 000 деталей сада, почистили и установили на место. Заменили 15000 стеклянных окон.

"Это была огромная операция. Шесть лет назад мы взялись перемещать растения. И за два года завершили. Тогда всю сооружение закрыли, потому что начались строительные работы. Сейчас - почти справились", - говорит менеджер проекта Скотт Тейлор.

Реставрация обошлась 57 млн долларов. Сейчас теплица разделена на несколько зон. В каждой - растения из разных уголков мира - Африки, южной и северной Америки, Австралии, Гималаев и Азии. Всего здесь - полторы тысячи растений. Некоторым представителям царства Флоры - более 150 лет.

В Киеве в парке Киото зацвела самая в мире аллея сакур. Аллею длиной 988 м занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Ее высадили 2011-го в зеленой зоне между станциями метро Лесная и Черниговская. Всего было посажено 360 сакур, которые подарило Киеву японский город-побратим.