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понедельник, 10 февраля 2020 12:12

Погода в Карпатах будет неблагоприятной для походов

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Погода в Карпатах будет неблагоприятной для походов
Туристов предостерегают от прогулок в высокогорье. Фото Зеркало Коломыи

В Карпатах погода будет неблагоприятной и даже опасной для туристов.

"Туристам следует воздержаться от выхода в высокогорье. По состоянию на 8:00 10.02.2020 на горе Пип Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер юго-западный 27-28 м / с, порывы до 33 м / с. температура воздуха -8 ° С ", - говорится в сообщении спасателей.

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На Прикарпатье объявили штормовое предупреждение, предостерегает Ивано-Франковская облгосадминистрация.

Сегодня по всей Украине переменная погода. На Западе и в Центре прогнозируют дождь с мокрым снегом. На Востоке до -16.

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Дата
10
февраля

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