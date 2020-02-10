Погода в Карпатах будет неблагоприятной для походов

Туристов предостерегают от прогулок в высокогорье. Фото Зеркало Коломыи

В Карпатах погода будет неблагоприятной и даже опасной для туристов.

"Туристам следует воздержаться от выхода в высокогорье. По состоянию на 8:00 10.02.2020 на горе Пип Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер юго-западный 27-28 м / с, порывы до 33 м / с. температура воздуха -8 ° С ", - говорится в сообщении спасателей.

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Сегодня по всей Украине переменная погода. На Западе и в Центре прогнозируют дождь с мокрым снегом. На Востоке до -16.