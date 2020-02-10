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понедельник, 10 февраля 2020 08:24

Насыпет мокрого снега: синоптики пообещали переменчивую погоду

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Насыпет мокрого снега: синоптики пообещали переменчивую погоду
В Киеве ожидают дождь и мокрый снег Фото: Zaxid.net

Сегодня по всей Украине будет переменчивая погода.

На Западе и в Центре прогнозируют дождь с мокрым снегом. На Востоке до -16, сообщает Украинский гидрометцентр.

В восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях и на юге ночью от -10 до -17 °, днем -3-7 ° мороза; на остальной территории ночью 3-5 ° мороза, днем от 1 ° мороза до 8 ° тепла. Ветер южный, 7-12 м/с, на Западе порывы до 20 м/с.

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В Киеве ожидают дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура от 3 до 5 градусов, ночью опустится до -5.

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, какой погоды ожидать украинцам в летний период этого года. С июня по август в Украине будет прохладно. Однако в конце сезона отметка термометра достигнет +30 градусов, передает "Апостроф". По словам Деркача, в начале августа высоких температур в Украине ожидать не стоит, а потеплеет ближе к середине месяца.

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10
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