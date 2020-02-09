Синоптик удивил прогнозом погоды летом

В конце лета начнется жара Фото: РБК-Украина

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, какой погоды ожидать украинцам в летний период этого года.

С июня по август в Украине будет прохладно. Однако в конце сезона отметка термометра достигнет +30 градусов, передает "Апостроф".

По словам Деркача, в начале августа высоких температур в Украине ожидать не стоит, а потеплеет ближе к середине месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Погода на выходные: в воскресенье начнется потепление

"В августе еще вернется горячее лето. Первый квартал месяца будет прохладным, а потом придет настоящее лето и жара до 30 градусов тепла и даже выше ", - сказал синоптик.

Самая высокая температура ожидается уже во втором квартале августа. Лишь в последние дни летом в страну придет прохлада и температура упадет до +20.

Народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что погода в начале весны 2020 годуа в Украине будет холодной, а потепление наступит только в конце апреля.