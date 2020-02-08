Группа лыжников травмировалась в Карпатах

Среди пострадавших двое детей. Фото: УНИАН

В горах Львовской обл. травмировались 5 лыжников.

"В пятницу, 7 февраля, спасатели Славской поисково-спасательной группы спустили с гор пять травмированных туристов, среди которых двое 10-летних детей. Лыжники получили травмы во время катания на горе Высокий Верх в с. Волосянка, горе Тростян и горе Политех в поселке Славское Сколевский района", - сообщилы в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

35-летний житель Киева получил травму правой руки, 31-летняя женщина из Одессы - травму правой ноги, 26-летняя жительница Киевской обл. получила травму левой ноги.

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Во время катания травмировались двое 10-летних детей. Житель Днепра травмировал левую ногу, а жительница Киева получила рваную рану лица.

41 населённый пункт в Украине остался без электричества в ночь на 5 февраля. Это произошло из-за снега и порывов ветра. 24 населенных пункта остались без электричества в Одесской области, 17 - в Ивано-Франковской, по данным спасателей с гос службы чрезвычайных ситуаций.