Поджог авто журналистки: СБУ сообщила подробности о подозреваемом

Подозреваемого задержали в Одессе. Фото: ssu.gov.ua

Мужчина, которого подозревают в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода", после бегства с места преступления несколько раз менял внешность.

Правоохранители нашли его в Одессе, сообщает пресс-центр СБУ.

"Подозреваемый родился в Хмельницкой области. По версии следствия, именно он поджег во Львове автомобиль супругов журналистов Галины и Василия Терещуков. Оперативники Львовского Управления СБУ совместно с представителями других правоохранительных органов установили личность и маршрут перемещения злоумышленника, который после совершенного направился в Одессу. Зафиксировано, что после бегства с места поджога исполнитель несколько раз менял внешний вид", - написали в сообщении.

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Открыли уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества совершенное общеопасным способом из-за поджога. Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается причастность к совершенному других лиц, в том числе заказчика.

В Запорожье неизвестные подожгли автомобиль Volkswagen В6, принадлежавший волонтеру Андрею Лукину. Инцидент произошел в ночь на 30 января в Днепровском районе города.