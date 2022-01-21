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суббота, 22 января 2022 02:52

Подвинулся диван и зазвенела посуда: в Кривом Роге приходят в себя после землетрясения

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Подвинулся диван и зазвенела посуда: в Кривом Роге приходят в себя после землетрясения
В Кривом Роге произошло землетрясение. Фото: Юрий Годован, УНИАН

Утром 21 января в Кривом Роге Днепропетровской области произошло землетрясение магнитудой 3,3 балла по шкале Рихтера.

Изменения из-за подземных колебаний почувствовали не все горожане, о чем свидетельствуют реакции в соцсети, пишет "ВВС Nevs Украина".

Больше всего толчки дали о себе знать в районах Юбилейный и Юность. Жители рассказали, что у кого-то звенела посуда, тряслись окна и мебель в частном доме, с потолка сыпалась штукатурка.

"Сначала выключился-включился свет, следом - очень мощный толчок. Я, сидя на диване, покачнулась, словно маршрутка на светофоре двинулась", - написала в Facebook Елена Украинская.

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В то же время для других жителей районов города, находящихся неподалеку от шахт, колебания и взрывы являются обычным явлением. Таким образом, добывают породу, объясняют местные.

"Так в нашем городе, когда производят взрывы на карьерах, и без землетрясения стекла дрожат. Особенно в центральных районах", - написала в Facebook Светлана Корчук.

Наблюдениями после землетрясения поделились и в сообществе "Весь Кривой Рог без цензуры".

Писали следующее:

"На Спасской тихо. Только перепад напряжения произошел, что на секунду свет погас и включился";
"Да очень сильно (почувствовали. - Gazeta.ua)... Дверь в шкафу-купе приоткрылась";
"У меня посуда дрожала, аж диван подвинулся".

Произошедшее в Кривом Роге землетрясение по классификации относится к ощутимым немногими людьми, находящимися внутри помещения. Под открытым небом – только в благоприятных условиях. Такие колебания схожи с сотрясением, образующим легкий грузовик. Внимательные наблюдатели подмечают небольшие колебания легких предметов, немного сильнее – на верхних этажах.

С территории Днепропетровской области мощные землетрясения регистрировали 29 июля 2017-го и 23 июня 2013 года с магнитудами 4,1 и 4,5 балла соответственно.

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