У побережья Кипра произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано в акватории Средиземного моря. Фото: Pexels

Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано в акватории Средиземного моря в 133 километрах к северо-западу от города Лимассол на Кипре.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Российскую академию наук.

Эпицентр зафиксированного землетрясения находился примерно в 53 километрах от западного берега Кипра. Произошел он в 03:08 во вторник, 11 января.

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По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмовидность оценивается как "опустошительная". Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 6,5.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу. Около двух метров Великой Китайской стены рухнула в результате землетрясения в провинции Цинхай в Китае. Пострадали девять человек.